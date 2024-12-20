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Рождественская гадость в британском стиле: а не попытаются ли ВСУ высадить десант в Крыму?

Рождественская гадость в британском стиле: а не попытаются ли ВСУ высадить десант в Крыму?

Рождественская гадость в британском стиле: а не попытаются ли ВСУ высадить десант в Крыму?В последнее время активно обсуждается накопление Украиной механизированных бригад, которые она может использовать для проведения «рождественского» наступления.

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