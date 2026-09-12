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Глава Anthropic призвал замедлить развитие возможностей моделей ИИ

Глава Anthropic призвал замедлить развитие возможностей моделей ИИ

Генеральный директор американской компании Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темпы наращивания возможностей моделей искусственного интеллекта, чтобы меры безопасности успевали за развитием технологии.

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