Глава Anthropic призвал замедлить развитие возможностей моделей ИИ

Генеральный директор американской компании Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темпы наращивания возможностей моделей искусственного интеллекта, чтобы меры безопасности успевали за развитием технологии.
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