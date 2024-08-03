Apple против антимонопольного иска Минюста. Компания подала ходатайство

Apple подала ходатайство об отклонении антимонопольного иска Минюста СШАКомпания Apple обратилась в федеральный суд с требованием отклонить антимонопольный иск, поданный Министерством юстиции США: по мнению корпорации, правительство стремится переработать конструкцию iPhone, что может нанести урон инновациям и безопасности пользователей.
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