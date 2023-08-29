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Делаем кипятильник для воды из лезвия: лайфхак из СССР работает и сегодня

Делаем кипятильник для воды из лезвия: лайфхак из СССР работает и сегодня

Способ изготовления рабочего кипятильника из обычных лезвий был широко известен практически каждому гражданину СССР.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В колониях других кипятильников нет, заводские не предусмотрены!
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16 час.
НС
Николай Свистунов
Если электро- не безопасный, то пожаро-безопасный!!!
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15 час.
Владимир Смолькин
В советское время солдаты делали такие кипятильники для подогрева воды перед бритьем.
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7 час.

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