Делаем кипятильник для воды из лезвия: лайфхак из СССР работает и сегодня

TRENDYMENПодписатьсяДелаем кипятильник для воды из лезвия: лайфхак из СССР работает и сегодняСпособ изготовления рабочего кипятильника из обычных лезвий был широко известен практически каждому гражданину СССР.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир СоловьевВ колониях других кипятильников нет, заводские не предусмотрены!Ответить16 час.НСНиколай СвистуновЕсли электро- не безопасный, то пожаро-безопасный!!!Ответить15 час.Владимир СмолькинВ советское время солдаты делали такие кипятильники для подогрева воды перед бритьем.Ответить7 час.
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