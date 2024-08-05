В Азии рухнули фондовые индексы и акции технологических компаний

В ходе торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона случился обвал фондовых индексов. Так, японский TOPIX упал на 10,6% (это максимальное падение с 1987 года), а индекс Nikkei закрылся снижением на 13,4%, пишет Bloomberg.
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