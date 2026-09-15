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Фонетике барокко, танцу и культуре эпохи Рамо посвятят программу в Центре «Зотов»

Фонетике барокко, танцу и культуре эпохи Рамо посвятят программу в Центре «Зотов»

Центр «Зотов» и musicAeterna проведут 19 и 20 сентября «Лабораторию современного зрителя» о языке, движении и культуре эпохи Жан-Филиппа Рамо.

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