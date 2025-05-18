В Тамбовской области прошла "Ночь музеев"

В Тамбовской области прошла Всероссийская акция "Ночь музеев". Музеи региона подготовили для посетителей специальные программы - от интерактивных экскурсий и тематических выставок до мастер-классов и музыкальных перформансов.
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