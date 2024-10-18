Ученые Бирмингемского университета: в 99% проб воды имеются токсичные соединения

Ученые-экологи обнаружили молекулы 10 видов перфторированных органических соединений (PFAS) в пробах водопроводной воды, взятых в Китае и Великобритании, а также в пробах бутилированной воды, приобретенной в 15 странах.
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