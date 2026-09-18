Педаль природного газа: экспорт российского топлива меняется вслед за мировым энергорынком

В 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от российского голубого топлива. С 1 января будет запрещен импорт сжиженного природного газа (СПГ), с 1 ноября – трубопроводного газа.
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Русскому народу пофуй проблемы Гейропейцев. Русскому народу интересно с какого фуя ценник растёт в России?! У нас газ не привозной местный. А ЦЕНЫ РАСТУТ? ЗАГАДКА ПРИРОДЫ!