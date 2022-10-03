В интервью Собчак усмотрели распространение фейков о госвласти

Полиция направила материалы на журналистку Собчак в СК с просьбой возбудить дело за фейки Полиция усмотрела в действиях журналистки Полиция направила материалы на журналистку Собчак в СК с просьбой возбудить дело за фейки Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет (СК РФ) для возбуждения уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.