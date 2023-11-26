50 полицейских пострадали при беспорядках футбольных фанатов во Франкфурте

Global Look Press/IMAGO/Eibner-Pressefoto / Michae Около 50 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в немецком Франкфурт-на-Майне во время беспорядков футбольных фанатов, сообщили в издании Bild.
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