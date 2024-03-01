Varda Space показала, как капсула спутника W-Series 1 вернулась на Землю

Кадр из видеоролика возвращения капсулы спутника W-Series 1 на Землю / © Varda Space Industries Напомним, спутник W-Series 1 отправился на орбиту в июне прошлого года после запуска SpaceX миссии Transporter-8.
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