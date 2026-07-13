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Джонстон о контракте Минтюкова на 7,2 млн долларов в год: «Анахайм» побоялся оффер-шитов и дал ему больше денег, чем он мог бы получить»

Инсайдер Крис Джонстон поделился мнением о новом контракте защитника « Анахайма » Павла Минтюкова.  Сообщалось , что у игрока в статусе ограниченно свободного агента было как минимум одно контрактное предложение от другого клуба, но он его не принял.

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