Джонстон о контракте Минтюкова на 7,2 млн долларов в год: «Анахайм» побоялся оффер-шитов и дал ему больше денег, чем он мог бы получить»

Инсайдер Крис Джонстон поделился мнением о новом контракте защитника « Анахайма » Павла Минтюкова. Сообщалось , что у игрока в статусе ограниченно свободного агента было как минимум одно контрактное предложение от другого клуба, но он его не принял.