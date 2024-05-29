Рынок краудлендинга в апреле впервые в своей истории снизился 2-й месяц подряд

В апреле второй месяц подряд наблюдалось снижение объемов финансирования на рынке краудлендинга: они составили 2,23 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в марте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).
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