Рынок краудлендинга в апреле впервые в своей истории снизился 2-й месяц подряд

В апреле второй месяц подряд наблюдалось снижение объемов финансирования на рынке краудлендинга: они составили 2,23 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в марте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).