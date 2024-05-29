НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...
  • Eduard
    Им бы опасаться не наших платежей,а страны воруюзие чужие деньги и замораживающие чужие счета незаконно!Сбербанк подтверд...
  • Air
    Арестовать и национализировать в России все англожидовские банки сша,англии, германии и все банки имеющие связи  с ЕС...Дочка «Газпрома» ...

Рынок краудлендинга в апреле впервые в своей истории снизился 2-й месяц подряд

Рынок краудлендинга в апреле впервые в своей истории снизился 2-й месяц подряд

В апреле второй месяц подряд наблюдалось снижение объемов финансирования на рынке краудлендинга: они составили 2,23 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в марте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх