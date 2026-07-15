Шашлык на московском теплоходе обошелся пассажирам в 25 тысяч рублей

Туристы столкнулись с огромным счетом из-за непрозрачных условий в меню и навязанного сервиса.Прогулка на московском теплоходе "Вещий Олег" обернулась для группы туристов скандалом и счетом в 25 тысяч рублей за обед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии