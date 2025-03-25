Лиам Лоусон: Я побеждал Цуноду во всех сериях

Getty Images / Red Bull Content PoolНовобранец Red Bull Лиам Лоусон за два гоночных уик-энда Формулы 1 сезона 2025 года ни разу не смог выйти из первого сегмента квалификации, а в гонках стабильно финишировал на последних позициях.
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