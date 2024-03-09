«В трюмах узники и трупы»: пассажиры круиза обнаружили тайные комнаты лайнера

Российская пара, в которой муж порадовал супругу к 8 марта престижным круизом по теплым морям Юго-Восточной Азии, в шоке: решили обследовать шикарный круизный лайнер, и наткнулись на настоящий фильм ужасов – мертвецов и пленников.