«В трюмах узники и трупы»: пассажиры круиза обнаружили тайные комнаты лайнера

Российская пара, в которой муж порадовал супругу к 8 марта престижным круизом по теплым морям Юго-Восточной Азии, в шоке: решили обследовать шикарный круизный лайнер, и наткнулись на настоящий фильм ужасов – мертвецов и пленников.
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