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Политика как она есть

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Губернатор описал обстановку на горящем четвертый день предприятии в Энгельсе

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе, которое продолжается уже четвертые сутки, снизилась. Об этом, описывая обстановку на месте происшествия, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

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