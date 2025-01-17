Губернатор описал обстановку на горящем четвертый день предприятии в Энгельсе

Политика как она есть

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе, которое продолжается уже четвертые сутки, снизилась. Об этом, описывая обстановку на месте происшествия, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.