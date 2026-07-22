Новое трехмерное изображение эпилептических приступов в мозге личинок данио-рерио

Ученые из Университета Джорджии создали высокотехнологичную систему микроскопии, которая позволяет получать трехмерные изображения распространения эпилептических приступов в мозгу личинок данио-рерио с высоким разрешением и скоростью.
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