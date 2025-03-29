Дюков ожидает изменения позиции МОК в отношении России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил мнение, что избрание Кирсти Ковентри на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) может изменить нынешнюю негативную позицию организации в отношении России.
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