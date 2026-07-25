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Покупатель едва не сгорел в свитере популярного бренда. Как дешевая одежда стала смертельно опасной?

Покупатель едва не сгорел в свитере популярного бренда. Как дешевая одежда стала смертельно опасной?

Все больше людей призывают к осознанному потреблению и пересмотру отношения к быстрой моде — отлаженной многомиллиардной индустрии, показатели которой продолжают расти, несмотря на многочисленные претензии.

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