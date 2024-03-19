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Ракеты 3М44 «Прогресс» в Спецоперации

Ракеты 3М44 «Прогресс» в Спецоперации

Старт ракеты 3М44 с пусковой установки комплекса "Утес" / "Объект 100"Для принудительной силовой демилитаризации киевского режима российские вооруженные силы используют широкую номенклатуру ракетных вооружений, как современных, так и достаточно старых.

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