🏥 Медицинская помощь стала доступнее для граждан ➡️ За последние годы в стране открыто более 7 тыс.
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🏥 Медицинская помощь стала доступнее для граждан ➡️ За последние годы в стране открыто более 7 тыс.
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