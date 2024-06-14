Концерт «Рок-хиты с симфоническим оркестром» в Зелёном театре ВДНХ

Летний вечер в Москве и виртуозные прочтения знаменитых хитов в оркестровых аранжировках — в одном незабываемом концерте! Питерский коллектив Olympic Orchestra превращает каждый свой концерт в феерическую вечеринку, в которой публика принимает участие наравне с артистами.