Концерт «Рок-хиты с симфоническим оркестром» в Зелёном театре ВДНХ

Летний вечер в Москве и виртуозные прочтения знаменитых хитов в оркестровых аранжировках — в одном незабываемом концерте! Питерский коллектив Olympic Orchestra превращает каждый свой концерт в феерическую вечеринку, в которой публика принимает участие наравне с артистами.
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