На ночь глядя о хорошем)) На фото два депутата. На заднем плане - Алексей Волощук. Он был депутатом нашего округа в прошлом созыве.
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На ночь глядя о хорошем)) На фото два депутата. На заднем плане - Алексей Волощук. Он был депутатом нашего округа в прошлом созыве.
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