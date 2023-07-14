Финны обиделись на Путина за слова об их независимости, подаренной Лениным, а заодно пожалели об уходе с российского рынка
Тут недавно наткнулся на любопытнейшую заметку в финской прессе. Просто зачитаться можно! Оказывается, народ Финляндии настолько велик, что это он сам добился своей независимости - "у большевиков не хватило бы сил даже помешать финнам отколоться от развалившейся империи.
Комментарии
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Финны - усё, финита!!! Гуляйте мимо, фьордами...шлёп, шлёп...
Путин демонстративно изображает из себя "надежного партнера".
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