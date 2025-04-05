Регионы начали массовую закупку детских вещей для проката малоимущим и семьям бойцов СВО

На сайте госзакупок появились заявки на закупку детских товаров для новорожденных, которые будут сдаваться в прокат нуждающимся, в том числе мамам-студенткам, малоимущим семьям, тем, у кого один родитель, семьям с детьми-инвалидами, а также родственникам участников и ветеранов СВО и иным представителям льготных категорий.