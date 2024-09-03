Проекция будущего. Что ждет гостей «Москвы 2030» в последнюю неделю

Началась последняя неделя работы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Москвичи и гости города еще могут успеть на мастер-классы и лекции, узнать о технологиях будущего и увидеть достижения столицы.
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