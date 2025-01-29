Ночью 29 января противник пытался атаковать объект атомной энергетики в Смоленской области В ночные часы киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию Российской Федерации.
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Ночью 29 января противник пытался атаковать объект атомной энергетики в Смоленской области В ночные часы киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию Российской Федерации.
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