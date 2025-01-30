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Русским туристам советуют подготовить наличные для поездок в Турцию

Русским туристам советуют подготовить наличные для поездок в Турцию

В связи с санкциями возникли сложности с использованием русских банковских карт в Турции. Посол Алексей Ерхов рекомендует туристам заранее обеспечить себя наличными и проконтролировать вопрос оплаты, чтобы избежать проблем в поездках.

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