Водка и коньяк с 1 января снова подорожают на 15-17%. После этого самая дешёвая бутылка водки 0,5 л будет стоить 349 рублей, а коньяка — 651 рубль, предупреждают в Финансовом университете при Правительстве РФ.
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