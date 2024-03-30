В древнем городе Тлателолко найдены следы развитых технологий

Сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики провели спасательные археологические раскопки на территории древнего города Тлателолко, чтобы спасти памятники от возможного разрушения в связи с предстоящим строительством нового жилого комплекса.
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