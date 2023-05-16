Военное обозрение

3 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    а отчитываться ЗАЧЕМ??  Нужно делать ТО , что нам нужно- и все. Без оглядки на кого бы то ни было....Постпред РБ при О...
  • Николай Галыгин
    Так наступлении вовсю идет,а Зе боится назвать его таковым на случай полного разгрома,глядишь оправдываться перед кур...Глава ГУР МО Укра...
  • sorsw
    Китаю будет обидно )))Премьер-министр Я...

Оборона неба над Москвой в годы Великой Отечественной войны

Оборона неба над Москвой в годы Великой Отечественной войны

Когда началось формирование, а затем и укрепление системы противовоздушной обороны столицы СССР в годы Великой Отечественной войны, в Подмосковье на базе уже существовавших разрозненных эскадрилий была создана 57-я истребительная авиабригада.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх