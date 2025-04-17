Илон Маск: «У Британии еще есть надежда»

Вероятность того, что у Великобритании есть надежда на будущее в связи с признанием верховным судом страны невозможности отнести трансгендеров к женщинам, выразил руководитель департамента государственной эффективности США, предприниматель Илон Маск 16 апреля в социальной сети X (бывший Twitter).