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Актеру Сергею Безрукову исполнилось 50 лет

Актеру Сергею Безрукову исполнилось 50 лет

Актер и режиссер Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. Благодаря таланту играть самых разноплановых героев он воплотил на экране бандитов в "Бригаде" и "Каникулах строгого режима", светил русской поэзии Пушкина и Есенина, главного барда страны Высоцкого и даже Иешуа из "Мастера и Маргариты".

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