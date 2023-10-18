Актеру Сергею Безрукову исполнилось 50 лет

Актер и режиссер Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года. Благодаря таланту играть самых разноплановых героев он воплотил на экране бандитов в "Бригаде" и "Каникулах строгого режима", светил русской поэзии Пушкина и Есенина, главного барда страны Высоцкого и даже Иешуа из "Мастера и Маргариты".