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За первый квартал объем перевалки грузов через порт Астрахань уменьшился более чем на треть

За первый квартал объем перевалки грузов через порт Астрахань уменьшился более чем на треть

Снижение показателей отмечено по абсолютному большинству морских портов России. Грузооборот морских портов страны в январе-марте 2025 года составил 208,2 млн тонн – и это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

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