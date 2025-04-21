За первый квартал объем перевалки грузов через порт Астрахань уменьшился более чем на треть

Снижение показателей отмечено по абсолютному большинству морских портов России. Грузооборот морских портов страны в январе-марте 2025 года составил 208,2 млн тонн – и это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).