А если режим сменится? Леня Борац ("О чем говорят мужчины") обнимается и зовет Би-2 домой

Александр Глущенко так не он один .. вон справа , крайний ,стоит Камиль Ларин , он тоже их "театра квартет И" Да они тут в полном составе .. , ещё один стоит самый последний , открыв рот , в белом Сейчас все предатели вылезли ..

Надежда А не хочет этот недоразвитый гомик леня вернуться на родину и приглашать этих двуствольных би туда, к себе, в какляндию!?