Уроженец Одессы и по совместительству актёр, причём заслуженный, Лёня Барац поехал в Турцию. Там он был на концерте Би2.
А если режим сменится? Леня Борац ("О чем говорят мужчины") обнимается и зовет Би-2 домой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
так не он один .. вон справа , крайний ,стоит Камиль Ларин , он тоже их "театра квартет И" Да они тут в полном составе .. , ещё один стоит самый последний , открыв рот , в белом Сейчас все предатели вылезли ..
Ответить
54 мин.
Надежда
А не хочет этот недоразвитый гомик леня вернуться на родину и приглашать этих двуствольных би туда, к себе, в какляндию!?
Ответить
29 мин.
нн
наталья никифорова
Все продажные уроды. Привыкли в России деньги зарабатывать, а как случилось СВО, побежали как крысы с корабля. Типичная еврейская сущность, бегать по миру и устраиваться где посытнее и попривольнее. Что-то этот Борац не едет в свою любимую Одессу. Пусть не надеются на смену режима. Если он и сменится, то не в их пользу. Вернутся ребята с СВО и будет всей этой своре кирдык.
Ответить
20 мин.
Свежие комментарии