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FT: среди стран ЕС разгорелся конфликт по поводу отправки войск на Украину

FT: среди стран ЕС разгорелся конфликт по поводу отправки войск на Украину

На парижском саммите ЕС по Украине среди европейских лидеров возникли серьезные разногласия относительно возможного развертывания миротворческого контингента в стране, сообщает британская газета Financial Times.

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