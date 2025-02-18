FT: среди стран ЕС разгорелся конфликт по поводу отправки войск на Украину

На парижском саммите ЕС по Украине среди европейских лидеров возникли серьезные разногласия относительно возможного развертывания миротворческого контингента в стране, сообщает британская газета Financial Times.
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