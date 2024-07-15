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Крымское информационное агентство

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Крымские бизнесмены утаили 5,3 млрд рублей дохода

Крымские бизнесмены утаили 5,3 млрд рублей дохода

Симферопольский предприниматель, осуществляющий деятельность по розничной торговле сувенирами и изделиями народного промысла, пытался сокрыть доход в размере около 130 млн рублей, представив в налоговые органы декларацию по упрощенной системе налогообложения с нулевыми показателями.

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