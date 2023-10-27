Раису Татарстана презентовали концепцию формирования системы ценовых индикаторов на товарном рынке

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросам трансформации организованной торговли товарами в рамках реализации одобренной Правительством РФ концепции формирования национальной системы ценовых индикаторов на товары российских производителей.
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