Фильм "Туда и обратно" победил в секции "Духовное кино" на фестивале в Бангладеш

Российский фильм "Туда и обратно" режиссера Олега Асадулина, производства кинокомпании "Соль", был удостоен главной награды в секции "Духовное кино" на 22-м международном кинофестивале в Дакке, Бангладеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии