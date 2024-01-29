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Фильм "Туда и обратно" победил в секции "Духовное кино" на фестивале в Бангладеш

Фильм "Туда и обратно" победил в секции "Духовное кино" на фестивале в Бангладеш

Российский фильм "Туда и обратно" режиссера Олега Асадулина, производства кинокомпании "Соль", был удостоен главной награды в секции "Духовное кино" на 22-м международном кинофестивале в Дакке, Бангладеш.

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