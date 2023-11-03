Сергей Собянин рассказал о системной поддержке малого и среднего бизнеса в Москве

Льготный кредит на сумму до 5 млн руб., не требующих залога, можно оформить онлайн Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале о решении, принятом в ходе заседания президиума правительства Москвы.
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