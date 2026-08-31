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Американские санкции отрезали Китай от передовых чипов, поэтому в КНР сделали свою память HBM3E — CXMT запустила предсерийное производство

Американские санкции отрезали Китай от передовых чипов, поэтому в КНР сделали свою память HBM3E — CXMT запустила предсерийное производство

CXMT выходит на один уровень с SK hynix, Samsung и Micron Китайская ChangXin Memory Technologies (CXMT) начала предсерийное производство памяти HBM3E — особенно востребованной в ускорителях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных системах.

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