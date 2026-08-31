Американские санкции отрезали Китай от передовых чипов, поэтому в КНР сделали свою память HBM3E — CXMT запустила предсерийное производство

CXMT выходит на один уровень с SK hynix, Samsung и Micron Китайская ChangXin Memory Technologies (CXMT) начала предсерийное производство памяти HBM3E — особенно востребованной в ускорителях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым