Ещё 125 объектов водоснабжения и водоотведения построят и реконструируют в Новосибирской области

В 2024 году из регионального бюджета на масштабные работы будет выделено более 5 млрд рублей.5 февраля на очередном заседании правительства Новосибирской области под руководством главы региона Андрея Травникова были утверждены объекты водоснабжения и водоотведения, на строительство и реконструкцию которых в течение двух ближайших лет будет выделяться солидное финансирование.
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