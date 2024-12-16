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Еще на один стало меньше: какие сервисы запретило правительство России в 2024 году

Еще на один стало меньше: какие сервисы запретило правительство России в 2024 году

Еще на один стало меньше: какие сервисы запретило правительство России в 2024 году Ольга БезродняяВ России в 2024 году произошло значительное ограничение доступа к ряду популярных онлайн-сервисов, что вызвало широкий резонанс среди пользователей.

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