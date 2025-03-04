Решетников указал на признаки охлаждения экономики

Об этом глава Минэка заявил в Госдуме.Максим Решетников. Фото: http://government.ru/Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения российской экономики, темпы роста в ряде отраслей замедлились, кредитование сжимается.
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