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Решетников указал на признаки охлаждения экономики

Решетников указал на признаки охлаждения экономики

Об этом глава Минэка заявил в Госдуме.Максим Решетников. Фото: http://government.ru/Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждения российской экономики, темпы роста в ряде отраслей замедлились, кредитование сжимается.

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