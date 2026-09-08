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Экзотика с русской пропиской: в Сочи вырастили десятки килограммов папайи

Экзотика с русской пропиской: в Сочи вырастили десятки килограммов папайи

С начала 2026 года аграрии уже собрали около 70 килограммов экзотического фрукта. По оценкам специалистов, до конца года объём урожая может увеличиться почти вдвое и достичь 120 килограммов.

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