Историческая вспышка на Солнце: Самая сильная за семь лет, превышающая X3.3 баллов – какие магнитные бури ожидать Ирэн ОрлонскаяПо последним отчетам, исследователи сообщили о зафиксированной на Солнце вспышке самого высокого уровня — класса X.
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