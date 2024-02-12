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Историческая вспышка на Солнце: Самая сильная за семь лет, превышающая X3.3 баллов – какие магнитные бури ожидать

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Историческая вспышка на Солнце: Самая сильная за семь лет, превышающая X3.3 баллов – какие магнитные бури ожидать Ирэн ОрлонскаяПо последним отчетам, исследователи сообщили о зафиксированной на Солнце вспышке самого высокого уровня — класса X.

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