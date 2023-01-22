Дебют Мудрика за «Челси», «Зенит» разыгрывает «Ладу» за Fan ID, Рублев и Джокович в 1/8 финала Australian Open, Алвесу грозит 12 лет тюрьмы за изнасилование, травма Овечкина и другие новости

1. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в главном матче дня – 0:0. Купленный за 70+30 млн евро украинец Михаил Мудрик дебютировал за «синих» и удостоился похвал от Поттера, Моргана, Фердинанда и Уткина.
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