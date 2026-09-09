С начала года в Удмуртию завезли 126 тонн дынь из Казахстана

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступило 20 тонн свежих дынь из Казахстана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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